«صحة الوفاق» تشرف على حجر 92 عائدا من مصر

العناصر الطبية المشرفة على الحجر الصحي لـ 92 مواطنا عائدين من مصر بفندق في طرابلس. (الإنترنت)

قالت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، إن فرق الطوارئ الصحية التابعة لها أشرفت على تنفيذ إجراءات الحجر الصحي لـ92 مواطنًا ليبيًا داخل فندق «باب البحر» في مدينة طرابلس، بعد أن عادوا يوم الجمعة الماضي من مطار برج العرب بالإسكندرية، وذلك لضمان الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وأكد مدير إدارة الطوارئ الصحية توفيق حريشة أن فريق الاستجابة السريعة قام بتدريب الأطقم العاملة بالفندق على كيفية التعامل مع المواطنين وفق الاشتراطات الصحية الإلزامية، كما قام بتجهيز عيادة طبية وسيارتي إسعاف.

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كما أشرف فريق مكافحة العدوى على عمليات التعقيم وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى طيلة فترة الحجر الصحي، أما فريق «الإشراف الطبي» فهو المسؤول عن متابعة الحالة الصحية للمواطنين داخل الفندق باستمرار.

و أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الإثنين، وشفاء عشر حالات وحالتي وفاة. ومن بين المصابين ثلاث حالات جديدة و37 لمخالطين، بينما ظهرت عينات 664 حالة سالبة؛ فيما تماثلت عشر حالات للشفاء، فضلا عن تسجيل حالتي وفاة.