تعرف إلى توزيع حالات الإصابة والوفاة الجديدة بفيروس كورونا في المدن الليبية

مركز العزل الصحي في سبها. (بوابة الوسط)

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن توزيع الـ40 حالة المصابة بفيروس كورونا المستجد، التي سجلها المركز أمس الإثنين، مشيرا إلى تركز أغلب هذه الحالات في مدينة سبها بـ35 حالة.



وأوضح المركز أن الحالات جميعها التي سجلت في سبها، الإثنين، هي حالات مخالطة لمصابين، بينما سجلت حالة جديدة في غات، و3 حالات في طرابلس؛ اثنتان مخالطة، وواحدة جديدة.، حسب بيان للمركز على صفحته على موقع التواصل «فيسبوك».



كما أكد المركز إصابة حالة جديدة من جنسية غير ليبية في الجفرة، لافتا إلى شفاء عشر حالات، وهي: حالة من سبها وست من البيضاء واثنتان من طرابلس وحالة من بنغازي، ليصل بذلك إجمالي المتعافين إلى 206 حالات.

في الوقت ذاته، جرى تسجيل حالتي وفاة، واحدة في سبها وأخرى في بن جواد، ليبلغ إجمالي الوفيات 23 حالة. وبذلك، يكون إجمالي الإصابات حتى الإثنين (29 يونيو) 802 حالة، منها 573 حالة نشطة، و206 متعافين، و23 حالة وفاة.



وطالب المركز المواطنين بضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس الكورونا، والتي تشمل حظر التجول ومنع التجمعات والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية.



كما دعا المواطنين بالمناطق التي يحدث فيها وجود وانتشار للفيروس بعدم مغادرة المنطقة حتى تتمكن فرق الرصد والتقصي الوبائي التابعة للمركز من تتبع وحصر المخالطين واستقرار الوضع الوبائي.