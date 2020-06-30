«رويترز»: أسعار النفط تهبط بفعل احتمال عودة الإمدادات الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 يونيو 2020, 10:33 صباحا
عامل في أحد منشآت النفط الليبية. (أرشيفية: الإنترنت)

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، إذ عمد المتعاملون إلى البيع لجني الأرباح إثر مكاسب قوية في الجلسة السابقة وإعلان مؤسسة النفط الليبية تقدما في محادثات لاستئناف الصادرات، بما قد يعزز المعروض، وفقًا لوكالة «رويترز».

وتراجعت العقود الآجلة الأنشط لخام برنت تسليم سبتمبر 24 سنتا بما يعادل 0.6% إلى 41.61 دولار للبرميل، مقلصة مكاسب أمس الاثنين البالغة 92 سنتا. ونزل عقد أغسطس المقبل، الذي يحل أجله اليوم الثلاثاء، 24 سنتا إلى 41.47 دولار، وانخفض الخام الأميركي 33 سنتا أو 0.8% ليسجل 39.37 دولار للبرميل.

وقال كبير محللي السوق في «أواندا»، جيفري هالي، «كلا عقدي الخام القياسيين تراجع تراجعا متواضعا اليوم، مدفوعا بتدفقات جني الأرباح بعد جلسة قوية في نيويورك».

وأضاف: «رغم أن نطاقات الليل كانت مثيرة للإعجاب، فمن المهم أن نلاحظ أن أسواق النفط تتحرك داخل نطاق ضيق وليس في اتجاه واضح».

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بينما قال محلل التعدين وسلع الطاقة في بنك «الكومنولث الأسترالي» فيفيك دهار، إنه «من الصعب حقا القول إن الطلب يمضي في اتجاه واحد. مازالت هناك مخاطر جمة في كلا الاتجاهين».

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وتتواصل زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في ولايات الجنوب والجنوب الغربي الأميركي، لكن نموا قويا في مبيعات المنازل المزمعة بالولايات المتحدة أشاع بعض التفاؤل بأن الطلب العالمي على الوقود يرتفع.

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