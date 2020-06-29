النمروش يناقش مع وفد أوروبي ملف الهجرة وأمن الحدود

جانب من اجتماع مسؤولين بوزارة الدفاع التابعة لحكومة الوفاق مع وفد أوروبي. (الإنترنت)

ناقش وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش مع سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم ليبيا ملف الهجرة غير القانونية وأمن الحدود.

وتناول اجتماع عقد صباح اليوم الاثنين بحضور رئيس الأركان العامة في حكومة الوفاق، ورئيس أركان القوات البحرية أهم سبل التعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم إدارة ومراقبة الحدود في ليبيا وتنفيذ مشاريع ثنائية لضمان إدارة فعالة للحدود الليبية والحدود البحرية المشتركة مع الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات والإمكانات التقنية الأوروبية في هذا المجال.



وقال بيان صادر عن الوزارة إن «الجميع أكد أهمية التنسيق المشترك بين الجانبين الليبي والأوروبي للتخفيف من أزمة تدفق المهاجرين غير القانونيين إلى جنوب أوروبا، مع ضرورة مراعاة أوضاعهم الإنسانية».