بدء الحجر الداخلي للعائدين من الخارج في طرابلس ومصراتة

وصول مواطنين ليبيين من العالقين بتركيا. 5 مايو 2020. (بوابة الوسط)

قررت اللجنة العليا لمتابعة العالقين بالخارج التابعة لحكومة الوفاق، بدء الحجر الداخلي للعائدين بعدد من المدن، منها طرابلس ومصراتة.

وأكدت اللجنة في بيان لإدارة الإعلام الخارجي اليوم، أن 30 يونيو سيكون آخر يوم للحجر خارج الدولة.

فيما أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، عن وصول أول رحلتين لمطار معيتيقة الدولي قادمتين من مطار الإسكندرية في مصر على متنهما 200 راكب.

وصول رحلتين لمطار معيتيقة من الإسكندرية على متنهما 200 راكب من العالقين بمصر

وبحسب بيان لإدارة الإعلام الخارجي بالوزارة اليوم، فإن الرحلة الأولى كان على متنها 98 راكبا من المواطنين العالقين في مصر، بينما الثانية تحمل 102 راكب.

وأعلنت المندوبية الليبية في القاهرة، عن بدء عملية الرجوع بالمواطنين العالقين بمصر بواقع رحلتين يوميا.