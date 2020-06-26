وصول رحلتين لمطار معيتيقة من الإسكندرية على متنهما 200 راكب من العالقين بمصر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 يونيو 2020, 05:27 مساء
طائرة للخطوط الليبية في مطار معيتيقة الدولي, (الإنترنت)

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق وصول أول رحلتين لمطار معيتيقة الدولي قادمتين من مطار الإسكندرية في مصر على متنهما 200 راكب.

وبحسب بيان لإدارة الإعلام الخارجي بالوزارة اليوم، فإن الرحلة الأولى كان على متنها 98 راكبا من المواطنين العالقين في مصر، بينما الثانية تحمل 102 راكب.

وأعلنت المندوبية الليبية في القاهرة بدء عملية الرجوع بالمواطنين العالقين بمصر بواقع رحلتين يوميا.

غدا تبدأ رحلات عودة عالقي «كورونا» من برج العرب إلى معيتيقة

وقال مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية، صالح الشماخي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، الخميس، إن وزير خارجية الوفاق المفوض، محمد الطاهر سيالة كلف المندوبية بالإشراف على نقل العالقين، مضيفا أن الرحلات ستنطلق الجمعة من مطار برج العرب بالإسكندرية إلى مطار معيتيقة بطرابلس، بمعدل رحلتين يوميا، بعد أن جرى التعاقد مع إحدى شركات الطيران الخاصة لنقل المواطنين الليبيين العالقين منذ أشهر، في جمهورية مصر العربية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محكمة تركية تقضي بسجن 121 شخصا مدى الحياة
دولى
«سوق الجمعة» تعلن إجمالي الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» في البلدية
ليبيا
تعليق من الاتحاد الأوروبي على تنقيب تركيا عن الغاز قبالة سواحل قبرص
دولى
شركتان إماراتيتان تعلنان عن تعاون إماراتي - إسرائيلي في المجال الطبي
عربى
البعثة الأممية تجدد دعوتها للمساءلة عن الجرائم بحق المرأة وتدين استمرار خطف ...
ليبيا
العدد 240 من جريدة «الوسط»: مصير سرت والجفرة.. وتحديات القطاع الطبي
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل محمد أحمد قداف الدم أحد أوائل الملتحقين بالجيش الليبي
ثقافة وفن
غلق مداخل مدينة طبرق لمدة 7 أيام اعتبارا من الخميس
ليبيا
تركيا تندد بكتاب بولتون حول ترامب وتصفه بـ«المضلل والأحادي الجانب»
دولى
أستراليا تنشر الجيش في ملبورن بعد رصد بؤرة إصابات بـ«كورونا»
دولى
«عكس التيار» مع محمد زيدان - ما مآل تعاظم الدور التركي في ليبيا وما هي آثار ...
فيديو
بومبيو: نعمل مع شركائنا الأوروبيين لتفعيل المفاوضات بشأن ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل أصوات توربينات الرياح ضارة بالصحة؟