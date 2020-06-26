وصول رحلتين لمطار معيتيقة من الإسكندرية على متنهما 200 راكب من العالقين بمصر

طائرة للخطوط الليبية في مطار معيتيقة الدولي, (الإنترنت)

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق وصول أول رحلتين لمطار معيتيقة الدولي قادمتين من مطار الإسكندرية في مصر على متنهما 200 راكب.

وبحسب بيان لإدارة الإعلام الخارجي بالوزارة اليوم، فإن الرحلة الأولى كان على متنها 98 راكبا من المواطنين العالقين في مصر، بينما الثانية تحمل 102 راكب.

وأعلنت المندوبية الليبية في القاهرة بدء عملية الرجوع بالمواطنين العالقين بمصر بواقع رحلتين يوميا.

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وقال مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية، صالح الشماخي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، الخميس، إن وزير خارجية الوفاق المفوض، محمد الطاهر سيالة كلف المندوبية بالإشراف على نقل العالقين، مضيفا أن الرحلات ستنطلق الجمعة من مطار برج العرب بالإسكندرية إلى مطار معيتيقة بطرابلس، بمعدل رحلتين يوميا، بعد أن جرى التعاقد مع إحدى شركات الطيران الخاصة لنقل المواطنين الليبيين العالقين منذ أشهر، في جمهورية مصر العربية.