وزير الدفاع التركي: وجودنا في ليبيا مشروع

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 يونيو 2020, 10:05 مساء
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار. (قناة تي أر تي التركية)

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الخميس، استمرار بلاده في «تقديم كل ما لديها لتثبيت الاستقرار في ليبيا عبر تقديم الدعم للحكومة الشرعية» في إشارة إلى حكومة الوفاق، معتبرًا الوجود التركي في ليبيا «مشروعًا»، ويهدف إلى حماية «حقوق أخوتنا الليبيين».

ونقلت قناة «تي آر تي» التركية عن أكار قوله «نحن في ليبيا لحماية حقوق أخوتنا الليبيين باسم الإنسانية، وثقافتنا وتاريخنا المشترك الذي يمتد إلى نحو 500 عام»، مضيفًا: «وجودنا في ليبيا مشروع».

اقرأ أيضا الرئاسة التركية: روسيا تدعم حفتر بشكل واضح والولايات المتحدة مترددة

وأشار وزير الدفاع التركي إلى «تقديم الاستشارات العسكرية والتدريبية» لقوات حكومة الوفاق التي تعترف بها الأمم المتحدة.

وبخصوص حادث السفينة الفرنسية، قال أكار:« قدمنا كل التسجيلات والصور للجهات المسؤولة في حلف الناتو التي تثبت أن سفننا لم تخرق القواعد في البحار».

وأعلنت وزارة الجيوش الفرنسية، في 17 يونيو، أن سفينة فرنسية تشارك في مهمة لحلف شمال الأطلسي «ناتو» في البحر المتوسط تعرضت أخيرا لعمل «عدواني للغاية» من قبل زوارق تركية، منددة بمسألة «بالغة الخطورة» مع أنقرة، الشريك في الحلف. وبعدها بيوم أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي «ناتو»، ينس ستولتنبرغ فتح تحقيق بشأن الحادثة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تركيا تندد بكتاب بولتون حول ترامب وتصفه بـ«المضلل والأحادي الجانب»
دولى
أستراليا تنشر الجيش في ملبورن بعد رصد بؤرة إصابات بـ«كورونا»
دولى
«عكس التيار» مع محمد زيدان - ما مآل تعاظم الدور التركي في ليبيا وما هي آثار ...
فيديو
بومبيو: نعمل مع شركائنا الأوروبيين لتفعيل المفاوضات بشأن ليبيا
ليبيا
مكافحة الأمراض: 31 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 6 حالات وحالة وفاة
ليبيا
باشاغا يجتمع مع مسؤولين بالإدارة الأميركية عبر «فيديو كونفرانس»
ليبيا
في مقابلته مع قناة «الوسط» (Wtv) عقيلة صالح يتحدث عن دور دول الجوار وكيفية عودة ...
ليبيا
المسماري يطالب بتعديل الوعاء الزمني والمكاني لبعثة تقصي الحقائق الدولية إلى ...
ليبيا
«الصحة العالمية» تتوقع بلوغ إصابات كورونا 10 ملايين خلال الأسبوع المقبل
دولى
في مذكراته.. بولتون يسخر من عرض ترامب تعيينه مبعوثا للمصالحة الليبية
ليبيا
رسميا.. الزمالك يعلن عدم استكمال الدوري المصري ورفضه منح اللقب للأهلي
رياضة عالمية
في مثل هذا اليوم: رحيل سلوى سعد بوقعيقيص أيقونة ثورة 17 فبراير
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وكالة الأدوية الأوروبية توصي باستعمال عقار لعلاج «كوفيد-19» في الاتحاد الأوروبي