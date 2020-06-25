وزير الدفاع التركي: وجودنا في ليبيا مشروع

وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار. (قناة تي أر تي التركية)

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الخميس، استمرار بلاده في «تقديم كل ما لديها لتثبيت الاستقرار في ليبيا عبر تقديم الدعم للحكومة الشرعية» في إشارة إلى حكومة الوفاق، معتبرًا الوجود التركي في ليبيا «مشروعًا»، ويهدف إلى حماية «حقوق أخوتنا الليبيين».

ونقلت قناة «تي آر تي» التركية عن أكار قوله «نحن في ليبيا لحماية حقوق أخوتنا الليبيين باسم الإنسانية، وثقافتنا وتاريخنا المشترك الذي يمتد إلى نحو 500 عام»، مضيفًا: «وجودنا في ليبيا مشروع».

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وأشار وزير الدفاع التركي إلى «تقديم الاستشارات العسكرية والتدريبية» لقوات حكومة الوفاق التي تعترف بها الأمم المتحدة.

وبخصوص حادث السفينة الفرنسية، قال أكار:« قدمنا كل التسجيلات والصور للجهات المسؤولة في حلف الناتو التي تثبت أن سفننا لم تخرق القواعد في البحار».

وأعلنت وزارة الجيوش الفرنسية، في 17 يونيو، أن سفينة فرنسية تشارك في مهمة لحلف شمال الأطلسي «ناتو» في البحر المتوسط تعرضت أخيرا لعمل «عدواني للغاية» من قبل زوارق تركية، منددة بمسألة «بالغة الخطورة» مع أنقرة، الشريك في الحلف. وبعدها بيوم أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي «ناتو»، ينس ستولتنبرغ فتح تحقيق بشأن الحادثة.