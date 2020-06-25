الرئاسة التركية: روسيا تدعم حفتر بشكل واضح والولايات المتحدة مترددة

الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن. (الإنترنت)

قال الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن روسيا لا تزال تدعم القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر «بشكل واضح» فيما لا تزال «الولايات المتحدة مترددة في لعب دور واضح بالمنطقة»، معتبرا كذلك أن «حفتر الذي تدعمه فرنسا يلعب لعبة خطيرة في ليبيا».

جاء ذلك في تصريحات نشرتها قناة «تي ار تي» التركية عبر حسابها على موقع «تويتر» نقلا عن الناطق باسم الرئاسة التركية.

وتأتي تصريحات قالن بشأن الموقف الأميركي في ليبيا، بعد أيام من تصريح نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، الذي قال إن التعاون بين أنقرة وواشنطن في الملف الليبي «اكتسب عمقا قد يصنع فارقًا إيجابيًّا».

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كما أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، وجود تقارب بين الرئيس رجب طيب إردوغان والرئيس الأميركي دونالد ترامب، بخصوص ليبيا، موضحا أن واشنطن باشرت باتخاذ دور «أكثر فاعلية» في ليبيا، لافتًا إلى أن إردوغان «اقترح أن تعمل أنقرة وواشنطن معا بخصوص ليبيا، وقابل ترامب المقترح بإيجابية».

ووصف قالن مذكرة التفاهم بشأن الصلاحيات البحرية التي وقعتها تركيا مع حكومة الوفاق الوطني في 27 نوفمبر 2017 بأنها «هامة»، وقال «أفسدنا مخطط حبس سواحل أنطاليا (جنوب تركيا) وقدمنا مقترحات مماثلة لدول أخرى ولسنا مع العلاقات المتوترة».

وتابع: «نحن في تواصل مع جميع الدول لتثبيت وقف إطلاق النار ونريد تأسيس السلام في المتوسط، لكن الذين يهربون من وقف إطلاق النار يريدون إخراج تركيا من المشهد»، مشددا على أنه «لا يمكن لأي خطوة أن تنجح من دون تركيا على هذا الصعيد».

وأضاف الناطق باسم الرئاسة التركية قائلا: «لا نريد خلق توترات مع أحد، لكن أي خطوات ضد المصالح والحقوق التركية سيكون لها جوابها».