«ناتو» يفتح تحقيقا بشأن الحادثة بين فرنسا وتركيا في البحر المتوسط

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 يونيو 2020, 07:02 مساء
سفينة حربية فرنسية. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي «ناتو»، ينس ستولتنبرغ، الخميس، فتح تحقيق بشأن الحادثة التي نددت بها فرنسا «مع سفن تركية خلال عملية تدقيق بموجب حظر تسليم الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا»، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال ستولتنبرغ، بعد اجتماع لوزراء دفاع دول الأطلسي، إن «السلطات العسكرية لحلف الأطلسي ستحقق بهدف توضيح الوضع» في ما يخص هذه الحادثة.

اقرأ أيضا باريس: تعرض سفينة فرنسية لـ«عمل عدواني» من قبل زوارق تركية في البحر المتوسط

وأعلنت وزارة الجيوش الفرنسية، أمس الأربعاء، أن سفينة فرنسية تشارك في مهمة لحلف شمال الأطلسي «ناتو» في البحر المتوسط تعرضت مؤخرا لعمل «عدواني للغاية» من قبل زوارق تركية، منددة بمسألة «بالغة الخطورة» مع أنقرة، الشريك في الحلف.

وأوضحت الوزارة أن السفينة الفرنسية تعرضت لثلاث ومضات إشعاعات رادار من أحد الزوارق التركية، معتبرة ذلك «عملًا عدوانيًا للغاية لا يمكن أن يكون من فعل حليف تجاه سفينة تابعة للحلف الأطلسي»، وذلك في وقت يعقد وزراء الدفاع في دول الحلف اجتماعا.

وجدد الناطق باسم الخارجية الفرنسية، الأربعاء، اتهام تركيا بعرقلة مساعي التهدئة في ليبيا، معتبرًا أن استمرار دعمها حكومة الوفاق «يقترن بسلوك عدائي وغير مقبول من القوات البحرية التركية». وفي المقابل، دافعت تركيا عبر بيان أصدرته وزارة الخارجية، الثلاثاء، عن أنشطتها ودعمها لحكومة الوفاق، متهمة فرنسا بممارسة «أعمال قاتمة» و«غير مبررة تجاه ليبيا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

التلفزيون المصري: وصول المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن
ليبيا
بولتون يتهم ترامب بالسعى للحصول على دعم صيني للفوز بولاية ثانية
دولى
فرنسا: استمرار دعم تركيا حكومة الوفاق يقترن بسلوك عدائي وغير مقبول
ليبيا
الحاسي: 15 إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال أقل من 72 ساعة.. والوضع الوبائي غير مستقر
ليبيا
هل تكون كيم يو جونغ الشقيقة الصغرى لزعيم كوريا الشمالية وريثة محتملة له؟
دولى
رئيس وزراء بريطانيا يتعرض لحادث مروري بعد جلسة البرلمان «فيديو»
دولى
مصر .. شفاء أكبر معمرة دخلت مستشفيات العزل جراء جائحة «كوفيد-19»
عربى
واشنطن تفرض عقوبات على بشار الأسد وزوجته أسماء
عربى
سبع دول مرشحة لشغل خمسة مقاعد في مجلس الأمن.. بينها بلدان من أفريقيا
دولى
بنود عقد ميسي الجديد في برشلونة
رياضة عالمية
ما هي تأثيرات عقوبات قانون «قيصر» الأميركي على سورية؟
اقتصاد
إغلاق المدارس وإلغاء 1200 رحلة طيران في العاصمة الصينية بعد رصد إصابات جديدة ...
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

توصية بريطانية وتحذير مصري بشأن «ديكساميثازون» لعلاج «كورونا»