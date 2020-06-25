الحويج يطلع صالح على نتائج زيارته روسيا ومشاركته باجتماع الجامعة العربية

الحويج (يمين) خلال لقائه عقيلة صالح بمقر إقامته بالقبة، 25 يونيو 2020. (خارجية الموقتة)

أحاط وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الموقتة، الدكتور عبدالهادي الحويج، اليوم الخميس، رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح بنتائج زيارته الأخيرة إلى روسيا، ونتائج اتصالاته مع نظرائه العرب والمذكرة التي قدمتها وزارته للاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية الذي عقد الثلاثاء الماضي.



جاء ذلك خلال اجتماع عقيلة صالح بمقر إقامته بمدينة القبة مع الحويج، حيث تناول الطرفان كذلك «المواقف الإيجابية لأغلب الدول العربية التي ثمنها وسُبل وطرق تطوير العلاقات مع الدول الصديقة والشقيقة، والتي تقف وتدعم خيارات الشعب الليبي»، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الخارجية بموقع «فيسبوك».

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وقالت الوزارة إنه تم «التأكيد خلال اللقاء على دعم إعلان القاهرة، ومخرجات مؤتمر برلين للبدء في عملية سياسية شاملة لإنهاء الأزمة الليبية، ودور القوات المسلحة العربية الليبية في مكافحة الإرهاب والمرتزقة، والعدوان الأجنبي، وإنهاء الميليشيات، وجمع السلاح»، حسب البيان.



وزار الحويج رفقة نائب رئيس مجلس النواب الدكتور احميد حومة، ومندوب للقيادة العامة موسكو في 16 يونيو، حيث التقوا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.



والثلاثاء الماضي، تبنت جامعة الدول العربية القرار رقم «8523» الصادر عن اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بشأن تطورات الوضع في ليبيا، والذي جاء من 14 بندًا أكد من خلالها وزراء الخارجية العرب على «وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها»، رافضين جميع التدخلات الخارجية. وتحفظت حكومات الوفاق وقطر وتونس والصومال على بنود من القرار.

اجتماع عقيلة صالح مع الحويج بالقبة، 25 يونيو 2020. (خارجية الموقتة)