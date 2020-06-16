الحويج وحومة ومندوب من «القيادة العامة» يلتقون بوغدانوف في موسكو

نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف (أرشيفية: الإنترنت)

زار وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الموقتة عبدالهادي الحويج، ونائب رئيس مجلس النواب الدكتور احميد حومة، ومندوب للقيادة العامة، موسكو اليوم الثلاثاء، حيث التقوا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.



وقالت وزارة الخارجية، إنهم أعلنوا من هناك «دعمهم الجهود الروسية لمبادرة وقف إطلاق النار، والعودة للعملية السياسية وفق مخرجات عملية برلين وإعلان القاهرة»، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأمس الإثنين، نقلت وكالة «فرانس برس» عن وسائل إعلام تركية، أن هناك خلافات بين موسكو وأنقرة بشأن الملف الليبي دفعت المسؤولين في البلدين إلى خفض مستوى المباحثات بينهما بشأن وقف إطلاق النار.

وسبق أن أعلن مسؤولون أتراك أن أنقرة وموسكو ستواصلان عقد مباحثات بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا رغم إلغاء زيارة رفيعة المستوى لوزيري الخارجية والدفاع الروسيين إلى اسطنبول، حيث كان من المقرر أن تجرى المحادثات على مستوى وزاري.