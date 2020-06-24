البعثة الأممية تطالب بإطلاق جميع المحامين والقضاة «المحتجزين تعسفيا» ومنهم محمد حسين الجروشي

شعار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأربعاء، بنجاح نقابة المحامين الليبيين بتعيين لجانها الداخلية، معتبرة أن نقابات المحامين المستقلة تلعب «دورًا هامًا في تعزيز احترام سيادة القانون ونظام قضائي فعال».

وقالت البعثة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:«ينبغي أن يكون القضاة والمحامون قادرين على أداء واجباتهم دون مضايقة وترهيب».

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ودعت البعثة الأممية إلى الإفراج عن جميع المحامين والقضاة «المحتجزين تعسفيًا في ليبيا بمن فيهم محمد حسين البشير الجروشي، المحتجز منذ ثلاث سنوات دون الوصول إلى العدالة».

وفي مارس الماضي، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بانتخابات النقابة العامة للمحامين الليبيين، واصفة العملية بـ«الناجحة»، وشددت على الدور الحاسم للنقابات المستقلة في تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون.