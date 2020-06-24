جهاز مكافحة الظواهر السلبية يعلن إغلاق حدود أجدابيا بالكامل نتيحة «زيادة حالات كورونا»

أحد مداخل مدينة أجدابيا. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة إغلاق حدود مدينة أجدابيا بالكامل نتيجة تزايد عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا المستجد» في المدينة.



وقال الجهاز، في بيان اليوم الأربعاء، إنه تقرر إغلاق مداخل ومخارج مدينة أجدابيا ومنع التنقل منها للمدن الأخرى شرقًا وغربًا وحتى جنوبًا نهائيًّا، بسبب تزايد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» بالمدينة.



وأوضح أن هذا القرار جاء «وفق التوصيات المعمول بها من قبل اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، وبعد القرار الصادر عن اجتماع رئيس الجهاز رفقة الأجهزة الأمنية بمدينة أجدابيا بخصوص تطبيق قانون الحظر المعلن بإغلاق المحال التجارية والأسواق العامة والمصارف بعد انتشار الفيروس بالمدينة».

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وشدد الجهاز على أن «المرور بمدينة أجدابيا أصبح ممنوعًا نهائيًّا لدواعٍ صحية، وأن هذا القرار يأتي لصالح المدينة وأهلها والعابرين من خلالها».

وواصل: «نؤكد لأهالي المدينة أن عناصر الجهاز ومنتسبي مديرية الأمن والأجهزة الأمنية والضبطية والكوادر الطبية تعمل على قدم وساق لمنع انتشار هذا الوباء وانصياعكم لهذه القرارات يجعل منكم سالمين مبتعدين عن مخالطة مَن خالط هذه الحالات، وسيتم العمل بتنفيذ القرار ابتداءً من هذا التعميم».

وأعلنت اللجنة الطبية الاستشارية التابعة للجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة في وقت سابق اليوم تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينها سبع حالات مخالطة من مدينة أجدابيا.

والجمعة الماضي، دعت مديرية أمن أجدابيا المواطنين المقيمين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مواطن قادم من المدن والمناطق «الموبوءة، الأمر الذي يعد واجب أخلاقي، حفاظاً على سلامة الجميع».