عناصر «مكافحة الظواهر السلبية» يصلون اجدابيا بتكليف من القيادة العامة

عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية في مدينة اجدابيا، 10 يونيو 2020، (بوابة الوسط)

قال مصدر أمني إن عناصر جهاز مكافحـة الظواهر السلبية والهدامة وصلوا إلى مدينة اجدابيا، صباح اليوم الأربعاء، بناء على تعليمات من القيادة العامة.

وأوضح المصدر، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن هذا التكليف جاء من أجل تأمين مدينة اجدابيا بالتنسيق مع مديرية أمن اجدابيا، «لتأمين الخط الخلفي» لقوات القيادة العامة التي تخوض مواجهات في الغرب.

وأضاف أن عناصر الجهاز سيتمركزون في نقاط أمنية محددة في المدينة، بالتنسيق مع مديرية أمن اجدابيا.

وانتشرت آليات الجهاز عند جزيرة سوق السيارات الواقعة شمال اجدابيا، حيث تمركز عناصره لتفتيش السيارات، والتأكد من إجراءات مستقليها القانونية اللازمة، وعدم وجود مخالفات.