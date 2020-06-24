«آكي»: دي مايو يصل طرابلس.. ومصادر تستبعد زيارته بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 يونيو 2020, 11:34 صباحا
وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، (أرشيفية: آكي)

وصل وزير الخارجية الايطالي لويغي دي مايو إلى العاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء؛ للقاء مسؤولي حكومة الوفاق.

واستبعدت مصادر صحفية إيطالية أن تشمل «المهمة الخاطفة» زيارة إلى مدينة بنغازي، حسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وسيجتمع دي مايو مع رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج ووزيري الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة، ووزير الداخلية فتحي باشاغا.

وعجل الوزير الإيطالي بزيارته طرابلس، رغم حديثه أمس لوسائل الإعلام، عن ترتيب إجرائها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأمس، أكد دي مايو أن أهداف بلاده الثلاثة بشأن ليبيا تتمحور حول «حماية مصالحها الجيواستراتيجية، وضمان وحدة ليبيا، وإنهاء الصراع»، مشيرا إلى أن الحكومة الإيطالية تتمتع بـ«علاقات مهمة للغاية مع المؤسسات الليبية».

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