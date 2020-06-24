«أمن بنغازي» تشدد على إغلاق جميع الحدائق والمطاعم والأسواق الشعبية

مقر مديرية أمن بنغازي. (أرشيفية: بوابة الوسط)

نبهت مديرية أمن بنغازي، الثلاثاء، على ضرورة إغلاق جميع المنتزهات، والحدائق، والأندية الرياضية، والأسواق الشعبية، وجميع صالونات الحلاقة والتجميل، ومراكز الشباب، والمطاعم، والمقاهى، مطالبة المواطنين بالحرص والابتعاد عن الأمكان المزدحمة قدر الإمكان.

جاء ذلك في بيان منشور على صفحة المديرية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لافتًا إلى صعود حصيلة حالات فيروس «كورونا المستجد» المتواجدة في مستشفى الهواري العام ببنغازي إلى 32 حالة وذلك بعد الإعلان عن تسجيل 4 حالات إصابة جديدة اليوم.

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وأشار البيان إلى 90% من الحالات لها علاقة بمدينة سبها، لافتًا إلى أن حالة واحدة تعاني من وضع صحي غير مستقر، ووجود 4 أطفال بحالة مستقرة، فيما تعاني أكثر من خمس حالات من أمراض سابقة مزمنة، ونبه إلى احتمالية زيادة حصيلة الإصابات الليلة.