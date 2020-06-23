الحاسي: حالة «كورونا» المسجلة في «بن جواد» خالطت 120 مواطنا

نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية، الناطق الطبي الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، الدكتور أحمد الحاسي. (أرشيفية: الإنترنت)

قال نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية، الناطق الطبي الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، الدكتور أحمد الحاسي، إن الحالة المسجل إصابتها بفيروس «كورونا المستجد» في ⁧«‫بن جواد»،‬⁩ القادمة من جنوب غرب البلاد، خالطت ما يقارب 120 مواطنًا، ما أدى إلى إغلاق اثنين من «أفضل» مراكز الخدمات الصحية في المنطقة الوسطى.



وأعلن الحاسي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» لمخالطين للحالة المسجلة في ⁧«‫بن جواد»‬⁩ لترتفع حصيلة الحالات الموجودة في مستشفى الهواري العام في مدينة بنغازي إلى 32 حالة.