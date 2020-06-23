الحاسي: حالة «كورونا» المسجلة في «بن جواد» خالطت 120 مواطنا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 يونيو 2020, 10:45 مساء
نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية، الناطق الطبي الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، الدكتور أحمد الحاسي. (أرشيفية: الإنترنت)

قال نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية، الناطق الطبي الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، الدكتور أحمد الحاسي، إن الحالة المسجل إصابتها بفيروس «كورونا المستجد» في ⁧«‫بن جواد»،‬⁩ القادمة من جنوب غرب البلاد، خالطت ما يقارب 120 مواطنًا، ما أدى إلى إغلاق اثنين من «أفضل» مراكز الخدمات الصحية في المنطقة الوسطى.

وأعلن الحاسي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» لمخالطين للحالة المسجلة في ⁧«‫بن جواد»‬⁩ لترتفع حصيلة الحالات الموجودة في مستشفى الهواري العام في مدينة بنغازي إلى 32 حالة.

اقرأ أيضا ارتفاع عدد المصابين بـ«كورونا» في مستشفى الهواري إلى 32 حالة

وأشار الناطق الطبي إلى أن الحالات العشر التي سجلت في ⁧‫الإبيار‬⁩ تعود لثلاث عائلات قدمت من مدينة ⁧‫«بنت بيه»‬⁩ في الجنوب، لحضور حفل زفاف بالمنطقة، وخالطت 33 شخصًا.

منع التنقل بين المدن
وطالب الحاسي وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة بالتشديد على البوابات، وتطبيق قرار منع التنقل بين المدن، مشيرًا إلى قرب نفاد المخزون الخاص بالمواد التشغيلية للكشف عن وباء «كورونا»؛ بسبب التطورات الأخيرة.

وأشار إلى أن مستشفيات ⁧‫بنغازي‬⁩ تكاد تمتلئ، مؤكدًا اللجوء إلى الحجر المنزلي للمصابين والمخالطين لهم في منازلهم حال نفاد القدرة الاستيعابية، لافتًا إلى أن أخذ عينات عشوائية في المناطق الحدودية (الكفرة – طبرق – امساعد).

وطالب الحاسي رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، بصرف المكافآت المخصصة للعناصر الطبية التي تفرغت للعمل على مكافحة الجائحة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يهدد باستخدام «قوة حازمة» ضد المتظاهرين في واشنطن
دولى
الجامعة العربية تدعو إثيوبيا الى عدم ملء خزان سد النهضة حتى إبرام اتفاق مع مصر ...
عربى
رئيس تونس يقترح على الليبيين دستورا موقتا شبيها بدستور أفغاني
ليبيا
السعودية ستسمح لنحو 1000 شخص فقط بأداء الحج هذا العام
دولى
غوارديولا: أغويرو في خطر كبير
رياضة عالمية
«أمن بنغازي» يضبط شخصا بحوزته سيارة مسروقة من طرابلس
ليبيا
باشاغا: المجتمعون في زوارة اتفقوا على إنهاء التدخلات الأجنبية «غير الشرعية» ...
ليبيا
باشاغا: المجتمعون في زوارة اتفقوا على إنهاء التدخلات الأجنبية «غير الشرعية» ...
ليبيا
المحكمة العليا في بريطانيا تحسم النزاع على شرعية رئاسة المؤسسة الليبية للاستثمار
ليبيا
ماكرون: الحادث العسكري بين فرنسا وتركيا يثبت الموت السريري لحلف الأطلسي
دولى
«بي إن سبورتس» تعتذز عن عدم بث مباريات الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
السعودية تقرر إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدا من المقيمين داخل المملكة
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خدمة جديدة من «غوغل».. تعرف عليها