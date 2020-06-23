مستشفى الهواري في بنغازي يستقبل حالتي إصابة بـ«كورونا»

مستشفى الهواري العام في مدينة بنغازي، (أرشيفية: الإنترنت)

استقبل مستشفى الهواري العام في مدينة بنغازي حالتي إصابة بفيروس «كورونا المستجد» فجر اليوم الثلاثاء.

وقال مدير مكتب الإعلام بالمستشفى هاني العريبي، لـ«بوابة الوسط» إن الحالة الأولى شاب مخالط لوالده المصاب القادم من مدينة البريقة، والحالة الأخرى لوالدة رجل عائد من مدينة سبها، ليصبح إجمالي عدد الحالات التي تتلقى العلاج داخل المستشفى، هو 14 حالة.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية التابعة للحكومة الموقتة تسجيل 14 حالة إصابة بـ«كورونا»، توزعت بواقع عشر حالات في مدينة الأبيار، وأربع حالات من مدينة اجدابيا.

واللجنة سبق أن أعلنت أمس الإثنين، تسجيل حالتي إصابة الأولى بمدينة البريقة، والثانية في مدينة بن جواد، التي حولت إلى مركز بنغازي الطبي.