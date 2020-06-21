«يوبام ليبيا» تأمل تطوير التعاون مع «عدل الوفاق» بعد انحسار جائحة «كورونا» والهدوء في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 يونيو 2020, 04:58 مساء
لملوم خلال اسقباله رئيس البعثة الأوروبية للمساعدة في الإدارة المتكاملة للحدود. (وزارة العدل)

قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة المتكاملة لأمن الحدود في ليبيا «يوبام ليبيا»، فنشنزو تاليافيري، إنه يأمل في تطوير التعاون مع وزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني خلال المرحلة المقبلة، بعد انحسار جائحة كورونا وهدوء الأوضاع في العاصمة طرابلس.

جاء ذلك خلال استقبال المفوض بوزارة العدل في حكومة الوفاق المستشار محمد عبدالواحد، اليوم الأحد، بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس، رئيس بعثة «يوبام ليبيا»، ومستشار البعثة الأوروبية لشؤون التعاون والعلاقات، بحضور مدير إدارة العلاقات والتعاون بالوزارة ومستشار وزير العدل لحقوق الإنسان.

وقالت وزارة العدل عبر صفحتها على «فيسبوك» إن المستشار محمد عبدالواحد لملوم رحب برئيس «يوبام ليبيا» وأشاد «بحجم التعاون المتزايد بين الوزارة والبعثة الأوربية، التي شملت أوجها عديدة، منها دعم قدرات المعهد العالي للقضاء وبرامج دعم ورفع القدرات لأعضاء وموظفي الهيئات القضائية والعدلية».

وشدد لملوم خلال اللقاء على «الحاجة إلى الدعم الفني في هذه المرحلة، لاسيما تلك المتعلقة بموضوع المقابر الجماعية في مدينة ترهونة،ن التي تتطلب المساعدة في إجراء تحاليل الحمض النووي والتعرف على رفاة الضحايا».

من جهته، عبر رئيس بعثة «يوبام ليبيا»، فنشنزو تاليافيري، عن ارتياحه لمستوى التعاون بين البعثة ووزارة العدل وعلى مستوى البرامج المنفذة وتلك التي طور التنفيذ، آملًا في تطوير التعاون في المرحلة المقبلة بعد انحسار جائحة كورونا وهدوء الأوضاع في العاصمة، وفق الوزارة.

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