المشري يلتقي رئيس مجلس الشعب الجزائري

المشري والوفد المرافق له خلال لقائه رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، 20 يونيو 2020. (مجلس الدولة)

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم السبت، خلال زيارته الرسمية للجزائر رفقة نائبيه، وعضو المجلس الأعلى للدولة، أبكدا كلالة، رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، سليمان شنين.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن اللقاء بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

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ووصل المشري إلى الجزائر في وقت سابق اليوم، بالتزامن مع زيارة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، ورئيس مجلس النواب في طرابلس، حمودة سيالة. وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة إن الزيارة تأتي بناء على دعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.