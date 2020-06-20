شركة الكهرباء: صيانة كوابل وخطوط جنوب طرابلس

صيانة كوابل كهرباء وشد أسلاك. (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، صيانة خطوط كهرباء وكوابل إلى جانب شد أسلاك ضغط عالي جنوب العاصمة طرابلس، وذلك ضمن جهود صيانة الأضرار التي لحقت بمكونات الشبكة الكهربائية جراء «حرب العاصمة».

وقالت الشركة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن دائرة التركيبات العامة بإدارة توزيع طرابلس تمكنت من صيانة بعض الكوابل منها حفر كوابل ضغط منخفص «حجم 240 مم وحجم 95 مم».

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كما شملت أعمال الصيانة «مد كوابل من المحطة الجاهزة إلى العامود حجم 240 مم»، وكذلك «مد كابل مسافه 50 حجم 95 مم من المحطة الجاهزه إلى علبه التوزيع» إلى جانب «ربط كوابل شد أسلاك مسافه 150 على مشروع الهضبة».

كما تمكنت فرق فرق الصيانة بدائرة توزيع الحي الصناعي من صيانة عديد الخطوط، حسب شركة الكهرباء التي لفتت إلى استمرار العمل في عدة مواقع جنوب العاصمة طرابلس من أجل صيانة الأضرار.

وأشارت الشركة إلى استمرار صيانة الشبكة الكهربائية في منطقة الزطارنة ووادي الربيع، معلنة «شد أسلاك ضغط عالي مسافة 1500 متر» مع استبدال أعمدة مكسورة من قبل فرقة الخطوط بدائرة الحي الصناعي، إلى جانب شد فرق الصيانة بدائرة توزيع الكريمية أسلاك في عدد من الأحياء بمنطقة الكريمية.

صيانة كوابل كهرباء وشد أسلاك. (الشركة العامة للكهرباء)

صيانة كوابل كهرباء وشد أسلاك. (الشركة العامة للكهرباء)