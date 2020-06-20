دخول وحدتين بمحطتي الخمس وجنوب طرابلس على الشبكة الكهربائية

الوحدة الثانية في محطة كهرباء جنوب طرابلس الغازية. (صفحة شركة الكهرباء على فيسبوك)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، الدخول بالوحدتين الأولى في محطة الخمس الغازية، والخامسة الغازية في محطة جنوب طرابلس على الشبكة الكهربائية.

وأشادت شركة الكهرباء، في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بجهود «جنود الكهرباء المرابطين في محطات التوليد» في إدخال الوحدتين على الشبكة الكهربائية.

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وخرجت، صباح أمس الجمعة، 11 وحدة توليد غازية بمحطات جنوب طرابلس والرويس ومصراتة والخمس والزاوية إلى جانب وحدتي توليد بخاريتين في مصراتة والزاوية؛ جراء انخفاض التردد للشبكة الكهربائية بسبب ارتفاع درجات الحرارة والطلب الكبير على الطاقة الكهربائية.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء الجمعة، الدخول بالوحدة الثالثة في محطة الخمس الغازية، والوحدتين الأولى والخامسة الغازيتين بمحطة الزاوية، والثانية الغازية في محطة الرويس، إضافة إلى مولد البخار الخاص بالوحدة الغازية الثانية بمحطة مصراتة للدورة المزدوجة.