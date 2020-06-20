الرئاسة الجزائرية عن زيارة السراج: نستهدف استئناف الحوار بين الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 يونيو 2020, 02:58 مساء
تبون يستقبل السراج في قصر الرئاسة الجزائري، 20 يونيو 2020، (الرئاسة الجزائرية)

قالت الرئاسة الجزائرية إن زيارة رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق فائز السراج إلى الجزائر، اليوم السبت، تأتي ضمن جهود الأخيرة من أجل «استئناف الحوار بين الأشقاء الليبيين».

وأكدت سعي الجزائر لإيجاد حلّ سياسي للأزمة الليبية، يكون قائما على احترام إرادة الشعب الليبي، وضمان وحدة ترابه وسيادته الوطنية، بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يذكر أن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون استقبل في قصر الرئاسة، السراج، الذي يزور الجزائر على رأس وفد مهم.

وفي 13 يونيو الجاري، استقبل تبون رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، حيث أكد خلال لقائه معه، موقف بلاده الثابت الدّاعي إلى الحوار بين «الأشقاء الليبيين» من أجل الوصول إلى حلّ سياسي.

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وأضاف تبون أن الحل السياسي السبيل الوحيد الكفيل بضمان سيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية، بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية.

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