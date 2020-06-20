لجنة مجابهة «كورونا» بمصراتة: مركز العزل لم يستقبل أية حالات

غرفة في مركز الإيواء والعزل بمدينة مصراتة، (أرشيفية: لجنة مجابهة جائحة كورونا)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة، السبت، كشف فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة على 16 مسحة أنفية بلعومية، وإحالتها إلى المختبر المرجعي لصحة المجتمع بفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض مصراتة.

وفي إيجازها اليومي عن الوضع الوبائي في مصراتة، والمنشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كشفت اللجنة عدم استقبال مركز العزل والإيواء التابع لمركز مصراتة الطبي أية حالات ليوم الجمعة الموافق 19 يونيو 2020.

اقرأ أيضا 3 إصابات جديدة بـ«كورونا» في مصراتة

وفيما كشف مركز شهداء الزروق للكشف المبكر على حالة ثبت عدم معاناتها من أعراض فيروس «كورونا»، كشف مركز شهداء المقاصبة للكشف المبكر على حالتين بينهما حالة اشتباه، حسب الإيجاز.

وأشارت اللجنة إلى أن مركز الكشف والعزل بالمعهد القومي للأورام لم يستقبل أية حالات ليوم الجمعة.