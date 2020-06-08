3 إصابات جديدة بـ«كورونا» في مصراتة

غرفة في مركز الإيواء والعزل بمدينة مصراتة، (أرشيفية: لجنة مجابهة جائحة كورونا)

قالت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، اليوم الإثنين، إن البلدية شهدت تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى أن تلك الحالات الجديدة ضمن آخر إحصاء الذي أعلنه المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيانه ليل الأحد - الإثنين، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ولفتت اللجنة إلى أن جميع الحالات قادمة من خارج البلدية، وبهذا يكون إجمالي الحالات النشطة بها سبع حالات، مؤكدة ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية وطرق الوقاية وتطبيق الحجر الصحي، لأن الوضع يتفاقم ويتجه نحو مفترق خطير.

يذكر أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن تسجيل 14 إصابة جديدة بالفيروس، منها ثلاث حالات جديدة و11 حالة مخالطة.