وزير الخارجية التركي ينتقد مهمة «إيريني» وموقف فرنسا في ليبيا

وزير الخارجية التركي ونظيره الإيطالي خلال مؤتمر صحفي في أنقرة، الجمعة، 19 يونيو 2020. (الأناضول)

وجه وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، انتقادات للمهمة الأوروبية لتنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا في البحر المتوسط «إيريني» التي بدأت عملياتها منذ مارس الماضي، إضافة إلى فرنسا على خلفية دعمها للقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده أوغلو بالعاصمة التركية أنقرة، اليوم الجمعة، مع وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو.

وقال أوغلو إن مهمة «إيريني» الأوروبية «غير متوازنة، لأن فرنسا ترسل أسلحة للجنرال خليفة حفتر». مشيرا إلى أن إيطاليا تقود المهمة «لأجل ليبيا، بنوايا حسنة بالتأكيد، لكن مشاركة فرنسا تعني أن العملية غير متوازنة، وذلك لأن فرنسا تدعم الجنرال خليفة حفتر وترسل إليه الأسلحة».

من جهته، أعرب وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، عن «الاعتقاد بأن عملية إيريني يجب أن تكون متوازنة ولا يجب أن تحابي أي طرف». وقال إن «هدفنا هو ضمان توفير الأصول الجوية والبحرية والأقمار الصناعية على وجه التحديد، لرصد جميع الحدود ومنع وصول الأسلحة».

ورأى دي مايو أن «هذا العمل يتطلب أن تكون البعثة فاعلة بكامل طاقتها، لكن لا يزال الأمر على غير ذلك حتى الآن، لأن هناك دولاً أوروبية تقدم أصولها في هذه الأيام». آملا أن تساعد البعثة في وقف دخول الأسلحة واحترام الحصار المفروض من قبل الأمم المتحدة.