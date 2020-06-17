توزيع مصل العقرب على المستشفيات والمراكز الصحية بالجنوب

كمية من مصل العقرب بمخازن جهاز الإمداد الطبي فزان. (تصوير: رمضان كرنفودة)

شرع جهاز الإمداد الطبي فزان، هذه الأيام، في توزيع كميات من مصل العقرب على المستشفيات والمراكز الصحية في بلديات المنطقة الجنوبية.

وقال مدير جهاز الإمداد الطبي فزان، عبدالله عبدالنبي لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن كمية الأمصال المتوافرة لدى الجهاز «تكفي حتى شهر أغسطس المقبل».

وأكد عبدالنبي أن جهاز الإمداد الطبي بفزان وزع الأمصال على معظم بلديات الجنوب، حسب الإجراءات المتبعة، التي تتطلب إحضار العبوة الفارغة وتسليمها لجهاز الإمداد الطبي الذي يقوم باستبدال عبوة جديدة بها، منوهًا بأن عملية تسليم المصل مستمرة طوال أيام الأسبوع.

وأضاف صالح مسعود، مندوب مستشفى ونزريك القروي لـ«بوابة الوسط» أن المستشفى يتسلم المصل حسب إجراءات جهاز الإمداد الطبي، مشيرًا إلى أنهم بمنطقة ونزريك شكلوا غرفًا لتوزيع مصل العقرب في ثلاثة أماكن للعمل على حالات الطوارئ والفترات الليلية لمعالجة أية حالة تصاب بلدغة عقرب.

يشار إلى أن المنطقة الجنوبية تشهد ارتفاعًا في معدلات الإصابة بلدغات العقارب التي تسببت في وفاة طفل خلال الأيام الماضية.