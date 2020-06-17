إصابة 5 أطفال جراء انفجار مخلفات حربية في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 17 يونيو 2020, 08:44 مساء
مخلفات حرب غير متفجرة. ( أرشيفية: الإنترنت).

تعرض خمسة أطفال لإصابات جراء انفجار مخلفات حربية في منطقة الزعفران بضواحي سرت، حسبما أفادت مصادر محلية بالمدينة «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء.

وقالت المصادر إن الإصابات كانت بليغة ومتوسطة، حيث تعرض الطفل «م.م» لبتر يده، فيما يقبع باقي الأطفال في أحد مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

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وتعانى مدينة سرت من انتشار ألغام كان قد زرعها تنظيم «داعش» الإرهابي العام 2016، ورغم إجراء فرق دولية عمليات مسح للمدينة إلا أن خطورة المخلفات  والألغام ما زالت قائمة وتهدد حياة المواطنين.

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