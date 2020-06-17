«بلدي البريقة» يعلن نتائج تحاليل الكشف عن «كورونا» لعائدين من تونس

فردان تابعان للغرفة المركزية للرصد والتقصي البريقة خلال أخذهما عينات عائدين من السفر، 15 يونيو 2020، (بلدي البريقة)

أعلن المجلس البلدي البريقة نتائج تحاليل الكشف عن فيروس «كورونا المستجد» لمواطنين عائدين من تونس.

وأشار إلى أن الغرفة المركزية للرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالبلدية أكدت سلبية جميع التحاليل، وخلوها من المرض، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

ولفت البيان إلى أنه جرى أخذ عينات دم من المواطنين لإجراء تحليل سريع، إضافة إلى تحليل «بي سي آر» عبر أخذ مسحة من الأنف.

يذكر أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن أمس الثلاثاء، تسجيل 17 إصابة جديدة بالفيروس في ليبيا، و6 حالات تعافت، وقد توزعت الحالات بواقع حالتي مخالطة في طرابلس، و11 حالة في سبها بينها ثلاث حالات جديدة وثمانية مخالطين، وحالة واحدة في بنغازي قادمة من الجنوب، وأخرى مخالطة في البيضاء، وحالة في قصر بن غشير قادمة من تركيا، وحالة جديدة في تندميرة.