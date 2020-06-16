الأمين المساعد للجامعة العربية يندد بالتدخل التركي ويطالب باستئناف المسار السياسي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 يونيو 2020, 04:19 مساء
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي. (أرشيفية: الإنترنت)

شدد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف المسار السياسي، منددا بتدخل تركيا في الشأن الليبي، وجلبها «مقاتلين وإرهابيين أجانب إلى الأراضي الليبية».

وأضاف أن «تركيا تختبئ وراء اتفاقها مع حكومة الوفاق لتحقيق مصالح اقتصادية وسياسية وعسكرية»، مؤكدا أن الوضع في ليبيا يحظى باهتمام كبير جدا على مستوى الجامعة العربية والأمين العام، لأنه موضوع يؤثر على الأمن والاستقرار لا في ليبيا وحدها، وإنما في عموم منطقة شمال أفريقيا وخاصة في مصر وتونس والجزائر»، حسبما ذكرت «بوابة الأهرام» الرسمية المصرية، اليوم الثلاثاء.

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واعتبر أن مبادرة إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية التي أعلنها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي «تفتح الباب أمام فرص التسوية السياسية التي ينشدها الجميع والجامعة العربية أيضا بشكل أساسي منذ بداية الأعمال العسكرية».

وأكد ترحيب الجامعة بالمبادرة وتثمينها، مشيرا إلى أنه طالب «المعسكر الآخر وهو حكومة الوفاق في طرابلس بأن تعرب عن موقف إيجابي منها حتى يمكن تمهيد الطريق أمام استئناف الحوار السياسي ما بين الجانبين وصولا إلى تسوية سياسية هي التي ننشدها منذ أكثر من ثلاثة أعوام».

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