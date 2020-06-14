الأرصاد: طقس مستقر وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

حالة الطقس اليوم الأحد 14 يونيو. (بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، طقسا مستقرا مصحوبا بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب مناطق شمال غرب ليبيا.

وأشارت النشرة الجوية الصادرة عن المركز إلى أن «درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الجنوب، بينما تتأثر مناطق الشمال الشرقي بمنخفض صحراوي بداية من مساء اليوم مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وارتفاع في درجات الحرارة». وتسجل درجات الحرارة على مناطق الشمال بين 25 و37 درجة مئوية، وتسجل على مناطق الجنوب بين 40 و44 درجة مئوية، وتسجل يوم الغد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على أغلب المناطق.

رأسا اجدير حتى سرت- سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب على بعض المناطق. والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق مثيرة للأتربة والغبار، مما تسبب في هبوط مدى الرؤية، تتحول غدا إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة. درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و37 درجة مئوية، وتسجل علي مناطق أبونجيم وهون 44 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا غدا على أغلب المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب. والرياح شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول غدا شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و30 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، بينما تتراوح بين 34 و37 درجة مئوية على باقي المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية. والرياح شمالية غربية معتدلة إلى خفيفة السرعة وتنشط غدا على أغلب المناطق. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و44 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا غدا على أغلب المناطق.