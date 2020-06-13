خروج المجموعة 11 من المواطنين بعد انتهاء الحجر الصحي بفندق المرج السياحي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 يونيو 2020, 12:10 صباحا
خروج المجموعة 11 من المواطنين بعد انتهاء الحجر الصحي بفندق المرج السياحي, 12 يونيو 2020. (مكافحة الأمراض)

أعلنت إدارة الخدمات الصحية ببلدية المرج عن خروج المجموعة الحادية عشرة من المواطنين الخاضعين للحجر الصحي بفندق المرج السياحي، بعدما أكملوا المدة المقررة وهي 14 يومأ، عائدين من مدينة سبها.

ووفق بيان إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الجمعة، فإن هذه الدفعة ضمت 6 أشخاص أجريت لهم التحاليل الخاصة بالكشف على فيروس كورنا (كوفيد-19) وكانت جميع نتائجهم سالبة.

«مكافحة الأمراض» يعلن آخر تطورات الوضع الوبائي لفيروس «كورونا المستجد»

والخميس، أصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بيانا أعلن فيه آخر تطورات الوضع الوبائي لفيروس «كورونا المستجد» في البلاد.

وقال المركز إنه تم تسجيل عدد 15 عينة موجبة لمصابين بالفيروس، وفق البيان المنشور على صفحة المركز عبر موقع «فيسبوك».

وأوضح المركز أنه تسلم الخميس عينة موزعة على النحو التالي:

- المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس عدد «290» عينة.

- مختبر فرع المركز الوطني بمصراتة عدد «63» عينة.

- مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد «43» عينة.

- مختبر مركز بنغازي الطبي عدد «385» عينة.

- مختبر مستشفى الكويفية عدد «105» عينات.

- مختبر مستشفى طرابلس الجامعي عدد «20» عينة.

- مختبر المركز المرجعي زليتن عدد «خمس» عينات.

- مختبر مركز الصحة الحيوانية عدد «129» عينة.

- مختبر مركز التقنيات الحيوية عدد «100» عينة.

 

وكانت النتائج كالتالي:

- عدد «1125» عينة سالبة.

- عدد «15» عينة موجبة مفصلة على النحو التالي:

- عدد «عشر» حالات مخالطين.

- عدد «حالة واحدة» جديدة.

- عدد «ثلاث» حالات قادمة من الجنوب.

- عدد «حالة واحدة» عائد من السفر.

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