«مكافحة الأمراض» يعلن آخر تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد

شعار المركز الوطني لمكافحة الأمراض (أرشيفية: الإنترنت).

أصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بيانا منذ قليل، أعلن فيه آخر تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال المركز إنه تم تسجيل عدد 15 عينة موجبة لمصابين بالفيروس، وفق البيان المنشور على صفحة المركز عبر موقع «فيسبوك».

وأوضح المركز أنه استلم اليوم الخميس الموافق 11 يونيو 2020 م عدد (1140) عينة موزعة على النحو التالي:

- المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس عدد (290) عينة.

- مختبر فرع المركز الوطني بمصراتة عدد (63) عينة.

- مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (43) عينة.

- مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (385) عينة.

- مختبر مستشفى الكويفية عدد (105) عينة.

- مختبر مستشفى طرابلس الجامعي عدد (20) عينة.

- مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (5) عينة.

- مختبر مركز الصحة الحيوانية عدد (129) عينة.

- مختبر مركز التقنيات الحيوية عدد (100) عينة.

وكانت النتائج كالتالي:

- عدد (1125) عينة سالبة.

- عدد (15) عينة موجبة مفصلة على النحو التالي:

-عدد (10) حالة مخالطين.

-عدد (1) حالة جديدة.

-عدد (3) حالات قادمة من الجنوب.

-عدد (1) حالة عائد من السفر.