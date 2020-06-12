«بلدي سبها» يدعو لحقن الدماء وضبط النفس في محلة المهدية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 12 يونيو 2020, 09:25 مساء
شعار بلدية سبها. (أرشيفية: الإنترنت)

دعا المجلس البلدي سبها، المتقاتلين في محلة المهدية سبها من أبناء العمومة والجيران، لحقن الدماء وضبط النفس مستشهدا بعدد من آيات القرآن الكريم والأحاديث التي تحرم قتل النفس.

وقال المجلس في بيان اليوم، إن دعوته لوقف القتال تأتي حفاظا على أرواح الأبناء والعائلات في منطقة المهدية، وحفاظا على السلم الاهلي في مدينة سبها ككل، لاسيما مع الوضع الصعبي مع انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي ظل الصراع والحرب في ليبيا ككل.

فيما وجه المجلس العزاء لأهل كل من فقدوا في هذه الفتنة في أبنائهم الذين هم خسارة للجميع.

وكانت اشتباكات دارت خلال الساعات الماضية، بين أبناء عمومة في محلة المهدية، سقط فيها ضحايا لم يعرف عددهم حتى الآن، كما لم يعرف أسباب الاشتباكات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أنقرة: سنناقش مع واشنطن الخطوات التالية لاتفاق ترامب وإردوغان بشأن ليبيا
ليبيا
فيديو.. تقارير: تظاهرات وعنف في شوارع لبنان بعد انهيار غير مسبوق لسعر الليرة ...
عربى
توقعات بعودة الجماهير في نهائي كأس ألمانيا
رياضة عالمية
«تعليم الوفاق» تمنح سنة استثنائية لطلبة سنوات النقل بالمرحلة الثانوية
ليبيا
وصول 1621 مواطنا من مصر إلى أماكن الحجر الصحي بطبرق خلال 6 أسابيع
ليبيا
رئيس أركان القوات الأميركية يأسف لظهوره بجانب ترامب في موقع تظاهرة في واشنطن
دولى
تمثال «تاجر الرقيق» سيعرض في متحف بريطاني بعد رميه في البحر (فيديو)
ثقافة وفن
هل وصلت الولايات المتحدة إلى منعطف في مكافحة العنصرية؟
دولى
«لا أستطيع التنفس سيدي».. تحقيق أميركي في حالة وفاة جديدة خلال الاحتجاجات
دولى
التعاون الإسلامي: مخطط إسرائيل لضمّ أجزاء من الضفة «تصعيد خطير»
عربى
بيلوسي تدعو إلى إزالة تماثيل رموز الحقبة الكونفدرالية من «الكابيتول»
دولى
«البعثة الأممية» تعلن انخراط وفدي «الوفاق» و«القيادة العامة» في الجولة الثالثة ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أكسسوارات موصولة تتوقع أعراض «كورونا» مبكرا