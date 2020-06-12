«بلدي سبها» يدعو لحقن الدماء وضبط النفس في محلة المهدية

شعار بلدية سبها. (أرشيفية: الإنترنت)

دعا المجلس البلدي سبها، المتقاتلين في محلة المهدية سبها من أبناء العمومة والجيران، لحقن الدماء وضبط النفس مستشهدا بعدد من آيات القرآن الكريم والأحاديث التي تحرم قتل النفس.

وقال المجلس في بيان اليوم، إن دعوته لوقف القتال تأتي حفاظا على أرواح الأبناء والعائلات في منطقة المهدية، وحفاظا على السلم الاهلي في مدينة سبها ككل، لاسيما مع الوضع الصعبي مع انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي ظل الصراع والحرب في ليبيا ككل.

فيما وجه المجلس العزاء لأهل كل من فقدوا في هذه الفتنة في أبنائهم الذين هم خسارة للجميع.

وكانت اشتباكات دارت خلال الساعات الماضية، بين أبناء عمومة في محلة المهدية، سقط فيها ضحايا لم يعرف عددهم حتى الآن، كما لم يعرف أسباب الاشتباكات.