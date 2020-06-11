المؤسسة الوطنية للنفط تناقش خطة شركة «زلّاف» لتطوير حقل إيراون

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 يونيو 2020, 05:19 مساء
موقع حقل ايروان النفطي جنوب غرب ليبيا. (أرشيفية: شركة زلاف)

عقد مسؤولون من مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وشركة «زلاف ليبيا» لاستكشاف النفط والغاز، اليوم الخميس، اجتماعا لمناقشة الخطة المقدمة من الشركة لتطوير حقل إيراون النفطي، بحسب ما نشرته المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وشارك في الاجتماع الذي عقد عبر الدائرة المغلقة عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أبوالقاسم شنقير، ورئيس لجنة الإدارة لشركة «زلّاف ليبيا» خليفة رجب عبدالصادق، بالإضافة إلى أعضاء لجنة الإدارة بالشركة والمختصين بالمؤسسة وشركة «زلّاف».

وقالت المؤسسة إن الاجتماع خصص لمناقشة «الخطة المعروضة من قبل الشركة للتطوير الأمثل لحقل إيراون من خلال إجراء سلسلة من الاختبارات الطويلة الأمد للآبار، وتم الاتفاق على الخطة المقترحة لهذه الاختبارات والتي من شأنها أن تعطي أفضل النتائج».

واتفق المشاركون في ختام الاجتماع على عقد المزيد من الاجتماعات التقابلية للفنيين بالمؤسسة الوطنية للنفط وشركة «زلاف» للمزيد من الإيضاح والخروج بتصور يضمن أفضل النتائج.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تمثال «تاجر الرقيق» سيعرض في متحف بريطاني بعد رميه في البحر (فيديو)
ثقافة وفن
«لا أستطيع التنفس سيدي».. تحقيق أميركي في حالة وفاة جديدة خلال الاحتجاجات
دولى
التعاون الإسلامي: مخطط إسرائيل لضمّ أجزاء من الضفة «تصعيد خطير»
عربى
بيلوسي تدعو إلى إزالة تماثيل رموز الحقبة الكونفدرالية من «الكابيتول»
دولى
«البعثة الأممية» تعلن انخراط وفدي «الوفاق» و«القيادة العامة» في الجولة الثالثة ...
ليبيا
أسر ضحايا «كورونا» في إيطاليا يرفعون دعاوى أمام القضاء
دولى
بوتين وإردوغان يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا
ليبيا
السيسي يبحث مع ترامب الأزمة الليبية في ضوء «إعلان القاهرة»
ليبيا
إيطاليا تقر تعديلات بقواعد نصف نهائي الكأس
رياضة عالمية
السفير الألماني يكشف محاور مناقشاته مع المشير حفتر
ليبيا
قاموس
ثقافة وفن
الأميركيون يلقون النظرة الأخيرة على جثمان فلويد ويودعونه في جنازة مهيبة (فيديو)
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تمثال «تاجر الرقيق» سيعرض في متحف بريطاني بعد رميه في البحر (فيديو)