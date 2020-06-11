المؤسسة الوطنية للنفط تناقش خطة شركة «زلّاف» لتطوير حقل إيراون

موقع حقل ايروان النفطي جنوب غرب ليبيا. (أرشيفية: شركة زلاف)

عقد مسؤولون من مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وشركة «زلاف ليبيا» لاستكشاف النفط والغاز، اليوم الخميس، اجتماعا لمناقشة الخطة المقدمة من الشركة لتطوير حقل إيراون النفطي، بحسب ما نشرته المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وشارك في الاجتماع الذي عقد عبر الدائرة المغلقة عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أبوالقاسم شنقير، ورئيس لجنة الإدارة لشركة «زلّاف ليبيا» خليفة رجب عبدالصادق، بالإضافة إلى أعضاء لجنة الإدارة بالشركة والمختصين بالمؤسسة وشركة «زلّاف».

وقالت المؤسسة إن الاجتماع خصص لمناقشة «الخطة المعروضة من قبل الشركة للتطوير الأمثل لحقل إيراون من خلال إجراء سلسلة من الاختبارات الطويلة الأمد للآبار، وتم الاتفاق على الخطة المقترحة لهذه الاختبارات والتي من شأنها أن تعطي أفضل النتائج».

واتفق المشاركون في ختام الاجتماع على عقد المزيد من الاجتماعات التقابلية للفنيين بالمؤسسة الوطنية للنفط وشركة «زلاف» للمزيد من الإيضاح والخروج بتصور يضمن أفضل النتائج.