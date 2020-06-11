بالصور: استمرار سحب عينات عشوائية للكشف عن «كورونا» في غدامس

سحب عينة من أحد عناصر القوات الأمنية في غدامس، 11 يونيو 2020، (صفحة المجلس البلدي على فيبسوك)

تواصلت حملة سحب عينات عشوائية من مختلف الشرائح المجتمعية في بلدية غدامس، للكشف عن فيروس «كورونا» المستجد.

وأوضح المجلس البلدي أن الحملة انطلقت قبل يومين، وستستمر لمدة ستة أيام، واليوم الخميس استهدفت العناصر الأمنية، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار المجلس إلى أن الحملة لا تهدف إلى التشخيص أو العلاج، وإنما معرفة نسبة الأشخاص الذين لديهم أجسام مضادة ضد الفيروس، عبر أخذ عينة من الدم، وإجراء الاختبار عليها لأجل معرفة الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس ثم تعافوا منه، وأيضا الذين لم تظهر عليهم الأعراض.

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وتابع البيان: «كل هذا من أجل التعرف وتحسين استراتيجيات الحد من انتشار الجائحة، ومدى إمكانية رفع الحظر والإجراءات الاحترازية والوقائية والعودة إلى الحياة الطبيعية».

وتشهد البلدية حظر تجول تاما لمدة يومين، بدءا من ظهر أمس الأربعاء، وذلك عقب تسجيل إصابتين بالفيروس، لشخصين عائدين من تونس.

أخذ عينات من أحد العناصر الأمنية

جانب من حملة أخذ عينات الكشف عن فيروس كورونا