الولايات المتحدة تدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا والحفاظ على نفط البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 يونيو 2020, 08:45 مساء
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو. (أرشيفية: الإنترنت)

أيد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، دعوات لوقف إطلاق النار في ليبيا، داعيًا الأطراف المتنازعة إلى «إبقاء النفوذ الروسي بعيدًا والحفاظ على نفط البلاد».

وقال بومبيو للصحفيين بعيد إعلان القادة الأوروبيين دعمهم هدنة في ليبيا إن «المطلوب الآن مفاوضات سريعة بنوايا حسنة لتنفيذ وقف النار وإطلاق الحوار السياسي الليبي الداخلي الذي تقوده الأمم المتحدة»، حسب وكالة «فرانس برس».

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وأضاف: «حان الوقت كي يعمل جميع الليبيين من كل الأطراف حتى لا تتمكن روسيا أو أي دولة أخرى من التدخل بسيادة ليبيا لمصلحتها الخاصة»، معتبرًا أن «وضع ليبيا على مسار التعافي الاقتصادي يعني حفظ منشآت النفط الليبي».

وترى واشنطن أن «المعدات العسكرية الموجودة على الأرض، التي تعتمد عليها قوات القيادة العامة مصدرها «موسكو»، حسب الوكالة الفرنسية.

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