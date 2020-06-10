«البعثة الأممية» تعلن انخراط وفدي «الوفاق» و«القيادة العامة» في الجولة الثالثة لاجتماعات اللجنة العسكرية «5+5»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 يونيو 2020, 08:15 مساء
شعار البعثة الأممية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأربعاء، أن كلًّا من حكومة الوفاق وقوات القيادة العامة منخرطان في الجولة الثالثة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

وأوضحت البعثة في بيان أنها عقدت اجتماعين مع وفدي الطرفين، الأول مع قوات القيادة العامة في 3 يونيو الجاري، والثاني مع حكومة الوفاق أمس الثلاثاء، 9 يونيو، مشيرة إلى أن الاجتماعين، اللذين عقدا من خلال الاتصال المرئي، «مثمرين»، «حيث أتاحا الفرصة للبعثة أن تناقش مع الوفدين آخر التطورات على الأرض وأن تتلقى ملاحظاتهما على مسوَّدة اتفاق وقف إطلاق النار الذي قدمته البعثة إلى الطرفين في 23 فبراير 2020».

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وأشادت البعثة بـ«جدية الطرفين والتزامهما في مسار حوار اللجنة العسكرية المشتركة»، داعية إياهما إلى «إنهاء التصعيد لتجنب وقوع مزيد الضحايا المدنيين وتفادي حدوث موجات نزوح جديدة، حيث إن التقارير التي تفيد بالتصعيد والتحشيد في مدينة سرت وما حولها، تثير قلق البعثة بوجه خاص».

وفي الفترة  بين 5 و8 يونيو الجاري، تحققت البعثة من مقتل 19 مدنيًّا على الأقل، بينهم ثلاث نساء وخمسة أطفال، وإصابة ما لا يقل عن 12 شخصًا من المدنيين في ثلاثة مواقع على الأقل خارج سرت، وذلك جراء الغارات الجوية وصواريخ غراد، حسب البيان.

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