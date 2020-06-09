بدء أعمال صيانة كابل الألياف البصرية بمسار ترهونة بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 يونيو 2020, 07:55 مساء
أحد أعضاء الفريق الفني أثناء عملية إصلاح الكابل. (الإنترنت)

أعلنت شركة «هاتف ليبيا» فرع بني وليد، اليوم الثلاثاء، بدء أعمال صيانة كابل الألياف البصرية بمسار ترهونة - بني وليد، بعد انقطاعه لأكثر من شهر بسبب الأحداث التي شهدتها مدينة ترهونة.

وقال مدير المكتب الإعلامي ببلدية بني وليد، عبدالمنعم الساعدي، لـ«بوابة الوسط» إن أعمال الصيانة جرت تحت إشراف الفريق الفني المكلف من قسم التشغيل والصيانة بمكتب اتصالات بني وليد بالتعاون مع فريق فني من كلية التقنية الإلكترونية بني وليد.

وذكر الساعدي أن الفريق قام بلحام كابل الألياف البصرية شرق بني وليد من أجل إعادة خدمات الإنترنت وتحسين الاتصالات داخل البلدية.

وتعاني مدينة بني وليد من انقطاع خدمات الإنترنت للشركات الخاصة، إضافة إلى تذبذب الاتصالات بسبب عمليات العبث والتخريب التي تتعرض لها مسارات الاتصالات في المدينة.

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