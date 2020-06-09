استقبال 11 عائلة نازحة من ترهونة في مدرسة ببنغازي

سيارة محملة بمواد غذائية مقدمة إلى أسر نازحة من ترهونة في بنغازي، 8 يونيو 2020، (وال بنغازي)

استقبلت مدرسة قرطبة للتعليم الأساسي في منطقة البركة بمدينة بنغازي 11 عائلة نازحة من مدينة ترهونة.

وقال مدير المدرسة أسامة المشيطي إنه سيتم تأمين مأوى لائق للأسر، وتوفير بعض الاحتياجات الشخصية، موضحًا أن المدرسة ستسقبل مزيد العائلات النازحة، حسب تصريحاته إلى وكالة الأنباء الليبية في بنغازي، أمس الإثنين.

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وفي سياق متصل، بحث رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني أمس، ملف النازحين من المنطقة الغربية إلى بلدية بنغازي، وذلك خلال اجتماع مع رئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر بوجواري .

واطلع الثني على سير العمل في بنغازي، وأوضاع النازحين الذين وصلوا إليها، كما وجه بضرورة توفير الاحتياجات اللازمة لهم.