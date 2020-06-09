بلدية طبرق تبحث آخر الاستعدادات لاستقبال نازحي ترهونة

رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق بوالخطابية مع مسئولي لجنة الأزمة ومكتب الشؤون الاجتماعية وفرع الهلال الأحمر, 8 يونيو 2020. (الإنترنت)

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، الإثنين، مع رئيس لجنة الأزمة ومكتب الشؤون الاجتماعية، وفرع الهلال الأحمر الليبي طبرق، الاستعدادات النهائية لاستقبال نازحي مدينة ترهونة.

وحسب المكتب الإعلامي لبلدية طبرق، فإن البلدية ومكتب الشؤون الاجتماعية وفرع الهلال الأحمر بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية، يعملون على توفير احتياجات كافة أهالي ترهونة.

وقالت الأمم المتحدة إنها تلقت العديد من التقارير عن نهب وتدمير الممتلكات العامة والخاصة في بلدتي ترهونة والأصابعة، ونزوح 16 ألف ليبي جراء معارك الأيام القليلة الماضية.