أحوال الطقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة على مناطق الوسط والجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 يونيو 2020, 12:42 مساء
طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا على مناطق الوسط والجنوب، بينما تكون معتدلة على الشمال الغربي.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و44 درجة مئوية على جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة السحب، تتكاثر مساء اليوم على غالبية المناطق، والرياح معتدلة السرعة، تنشط على سرت وأبونجيم، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و34، وبين 39 و45 على بني وليد وسرت.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مرادة
السماء قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شرقية، معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 33 و36 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.

الجفرة - سبها - غدامس - الحمادة
السماء قليلة السحب، تتكاثر الليلة مع فرصة سقوط أمطار، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و44 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية، والرياح شمالية شرقية، خفيف إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و40 درجة مئوية.

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