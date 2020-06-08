14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 يونيو 2020, 01:55 صباحا
شعار المركز الوطني لمكافحة الأمراض (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، استلام عدد (370) عينة لمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

ووفق بيان نشره المركز بصفحته على موقع «فيسبوك»، منذ قليل، فإن تفصيل تلك العينات جاء على النحو التالي:
- المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس عدد (168) عينة.
- مختبر فرع المركز الوطني بمصراتة عدد (41) عينة.
- مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (55) عينة.
- مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (76) عينة.
- مختبر مستشفى الكويفية عدد (12) عينة.
- مختبر مستشفى طرابلس الجامعي عدد (18) عينة.

وكانت النتائج كالتالي:
- عدد (356) عينة سالبة.
- عدد (14) عينة موجبة مفصلة على النحو التالي:
- عدد (3) حالات جديدة.
- عدد (11) حالة مخالطة.

ومن ضمن الحالات السالبة تماثلت حالة واحدة للشفاء. ونوه المركز في بيانه إلى أنه سيتم «نشر تفاصيل الحالات الموجبة خلال نشرة مفصلة ظهر الإثنين».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يأمر بسحب الحرس الوطني من واشنطن
دولى
الأخضر يقيم حفل تأبين لحارس مرماه السابق العبدلي
رياضة محلية
محمد رمضان ينتهي من تصوير كليب «كورونا فيروس»
ثقافة وفن
ثلاث أزمات كبرى تواجه الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية
دولى
إصابة رئيس كازاخستان بفيروس «كورونا»
دولى
«بلومبيرغ»: حكومة الوفاق عازمة على محاكمة «المعتقلين الروسيين» متحدية ضغوط موسكو
ليبيا
أميركا ترحب بجهود مصر لدعم العودة إلى المفاوضات السياسية في ليبيا
ليبيا
مصدر لـ«بوابة الوسط»: إعادة تشغيل حقل الشرارة بقوة 120 ألف برميل يوميا
ليبيا
البنك الأفريقى للتنمية: ليبيا الأضعف على صعيد التكامل التجارى والإنتاجى في ...
ليبيا
عقيلة صالح: مبادرة القاهرة تضمن تشكيل سلطة تنفيذية من رئيس ونائبين ورئيس وزراء ...
ليبيا
حفتر: نريد مجلسا رئاسيا وحكومة معتمدة من مجلس النواب وتوحيد المؤسسات
ليبيا
رئيس وزراء كندا يجثو على ركبته بعد انضمامه إلى المتظاهرين أمام البرلمان
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تونس.. لا إصابات جديدة بـ«كورونا» لليوم الرابع على التوالي