14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا

شعار المركز الوطني لمكافحة الأمراض (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، استلام عدد (370) عينة لمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

ووفق بيان نشره المركز بصفحته على موقع «فيسبوك»، منذ قليل، فإن تفصيل تلك العينات جاء على النحو التالي:

- المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس عدد (168) عينة.

- مختبر فرع المركز الوطني بمصراتة عدد (41) عينة.

- مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (55) عينة.

- مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (76) عينة.

- مختبر مستشفى الكويفية عدد (12) عينة.

- مختبر مستشفى طرابلس الجامعي عدد (18) عينة.

وكانت النتائج كالتالي:

- عدد (356) عينة سالبة.

- عدد (14) عينة موجبة مفصلة على النحو التالي:

- عدد (3) حالات جديدة.

- عدد (11) حالة مخالطة.

ومن ضمن الحالات السالبة تماثلت حالة واحدة للشفاء. ونوه المركز في بيانه إلى أنه سيتم «نشر تفاصيل الحالات الموجبة خلال نشرة مفصلة ظهر الإثنين».