السفارة الفرنسية ترحب باستئناف الإنتاج من حقل الشرارة وتدعو لرفع الحصار النفطي

منشآت نفطية بحقل الشرارة (أرشيفية: شركة أكاكوس)

رحبت السفارة الفرنسية لدى ليبيا، اليوم الأحد، باستئناف الإنتاج النفطي من حقل الشرارة جنوب غرب البلاد، داعية إلى «رفع الحصار النفطي وعدم عسكرة المؤسسات النفطية».

وأكدت السفارة الفرنسية عبر صفحتها على «فيسبوك»، الدعم الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط، وقالت إنها المؤسسة الوحيدة الشرعية وغير المنحازة في الدولة الليبية، وتلعب دورا جوهريا في الاستقرار الاقتصادي.

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وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط عودة الإنتاج بحقل الشرارة النفطي بعد مفاوضات طويلة لفتح صمام الحمادة الذي أغلق بشكل غير قانوني في شهر يناير الماضي.

وقالت المؤسسة إن المرحلة الأولى من الإنتاج ستبدأ بقدرة 30 ألف برميل في اليوم، متوقعة عودة الإنتاج إلى القدرة الكاملة خلال 90 يوما بسبب الأضرار الناتجة عن الإغلاق الطويل جدا، يشار إلى أن الحقل قبل إغلاقه كانت طاقته الإنتاجية 300 ألف برميل يوميا لأكثر من أربعة أشهر.