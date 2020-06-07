جنود الكهرباء يواصلون العمل في سبها تحت «حظر كورونا»

فنيون في أحد مرافق الكهرباء في سبها. (الشركة العامة للكهرباء)

قالت الشركة العامة للكهرباء إن جنود الكهرباء بدائرة توزيع شرق سبها يبذلون جهودا في ظل الحظر الصحي التام بمدينة سبها.

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الأحد صورا لفنيين بدائرة التوزيع يباشرون أعمال الصيانة في أحد مرافق الشركة.

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يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد إلى 118 حالة، بواقع 54% من إجمالي الإصابات في البلاد منذ ظهور الوباء في مارس الماضي. ومع تفاقم الوضع الوبائي في جنوب البلاد، قرر المجلس الرئاسي السبت تمديد حظر التجول الكامل في كل مناطق الجنوب، وكذلك التنقل بين المدن.