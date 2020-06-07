جنود الكهرباء يواصلون العمل في سبها تحت «حظر كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 يونيو 2020, 12:22 مساء
فنيون في أحد مرافق الكهرباء في سبها. (الشركة العامة للكهرباء)

قالت الشركة العامة للكهرباء إن جنود الكهرباء بدائرة توزيع شرق سبها يبذلون جهودا في ظل الحظر الصحي التام بمدينة سبها. 

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الأحد صورا لفنيين بدائرة التوزيع يباشرون أعمال الصيانة في أحد مرافق الشركة.

اقرأ أيضا: بالصور.. تكاتف رسمي وشعبي لمكافحة «كورونا» في الغريفة

يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد إلى 118 حالة، بواقع 54% من إجمالي الإصابات في البلاد منذ ظهور الوباء في مارس الماضي. ومع تفاقم الوضع الوبائي في جنوب البلاد، قرر المجلس الرئاسي السبت تمديد حظر التجول الكامل في كل مناطق الجنوب، وكذلك التنقل بين المدن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إصابة رئيس كازاخستان بفيروس «كورونا»
دولى
«بلومبيرغ»: حكومة الوفاق عازمة على محاكمة «المعتقلين الروسيين» متحدية ضغوط موسكو
ليبيا
أميركا ترحب بجهود مصر لدعم العودة إلى المفاوضات السياسية في ليبيا
ليبيا
البنك الأفريقى للتنمية: ليبيا الأضعف على صعيد التكامل التجارى والإنتاجى في ...
ليبيا
عقيلة صالح: مبادرة القاهرة تضمن تشكيل سلطة تنفيذية من رئيس ونائبين ورئيس وزراء ...
ليبيا
حفتر: نريد مجلسا رئاسيا وحكومة معتمدة من مجلس النواب وتوحيد المؤسسات
ليبيا
رئيس وزراء كندا يجثو على ركبته بعد انضمامه إلى المتظاهرين أمام البرلمان
دولى
السيسي يعلن مبادرة «إعلان القاهرة» لحل الأزمة الليبية باتفاق بين عقيلة صالح ...
ليبيا
غضب إثر نشر لقطات للشرطة الأميركية تسيء معاملة متظاهرين وتوقع احتجاجات جديدة في ...
دولى
لجنة مجابهة «كورونا» بمصراتة: الوضع يتفاقم ويتجه نحو مفترق خطير
ليبيا
وزيرة الدفاع الفرنسية تؤكد مقتل زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في ...
عربى
المسماري: القيادة العامة أصدرت أوامر بالتراجع 50 كم جنوب طرابلس استجابة لضغوط ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

27 علامة تحدد شدة «كوفيد-19»