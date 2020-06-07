«مخدرات وأطفال وملابس عسكرية».. اعترافات عصابة متسولين بعد سقوطها في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 يونيو 2020, 11:10 صباحا
أفراد عصابة المتسولين عقب سقوطهم في قبضة الأمن ببنغازي. (مديرية أمن بنغازي)

أعلنت مديرية أمن بنغازي «ضبط متسولين من جنسيات عربية في وكر بمدينة بنغازي»، وكشفت اعترافات المتهمين خلال التحقيقات عن «ممارسات لا أخلاقية» خلال ممارسة نشاطهم الإجرامي.

وأشارت المديرية إلى ورود معلومات إلى قسم البحث الجنائي عن وجود مجموعة أشخاص من الجنسيات المصرية والفلسطينية في وكر للمتسولين يستخدم الأطفال في مهنة التسول مقابل مبالغ مالية، كذلك ممارسة الدعارة، حسب منشور للمكتب الإعلامي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ووفق المنشور، فإن «الوكر هو عبارة عن مجموعة غرف مسقوفة بالصفائح المعدنية وضبط به رجال ونساء، حيث وجد مخدر الحشيش وأداة تستخدم للتعاطي (كنشة)، وأقراص مهلوسة. واعترف أحد المتهمين بأنه يتسول مدعيا أنه عسكري بالقوات المسلحة (التابعة للقيادة العامة)، وأنه مصاب بالحرب ويلبس ملابس عسكرية لتتعاطف الناس معه، ويدعي أنه من إحدى القبائل الليبية، واعترف كذلك بأنه يتعاطي مخدر الحشيش والأقراص المهلوسة.

وكشفت التحقيقات أن إحدى النساء المضبوطات من ذوي السوابق وجرى حبسها داخل مؤسسة الإصلاح والتأهيل على ذمة قضايا جنائية، كما اعترف أحدهم بأنه يتعاطى المواد المخدرة، وبأنه يقيم في هذا الوكر منذ العام 2012، ليجري إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

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