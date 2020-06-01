ضبط عصابة سرقت 240 ألف دينار أثناء الإفطار في رمضان

مبالغ نقدية مضبوطة مع العصابة (الإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي)

أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي، اليوم الإثنين، القبض على عصابة تتكون من أربعة أشخاص بتهمة سرقة مبلغ مالي بقيمة 240 ألف دينار ليبي.

وأوضحت الإدارة في بيان أن أفراد العصابة، وهم 3 ليبيين وشخص مصري الجنسية، اتفقوا على اقتحام منزل المجني عليه بعد تأكدهم من خروج صاحب المنزل لتناول وجبة الإفطار عند أحد أقاربه في شهر رمضان. وتمكن أفراد عناصر التحريات بإدارة البحث الجنائي من القبض على كامل أفراد العصابة بعد فترة بسيطة من الجريمة، بعد إجراء كامل التحقيقات اللازمة حول القضية.

اقرأ أيضًا: ضبط تشكيل عصابي سرق منازل النازحين من عين زارة

وكشفت التحقيقات أن أحد الجناة كان مع المجني عليه خلال تناول وجبة الإفطار للتأكد من عدم رجوعه للمنزل قبل انتهاء باقي أفراد العصابة من تنفيذ الجريمة. واعترف الجناة بكامل تفاصيل القضية وسرقة المبلغ المالي، وامتلاكهم أسلحة نارية نوع «خرطوش»، ومسدسًا تركيًّا، وبندقية كلاشينكوف، ليحالوا إلى النيابة العامة .