ضبط عصابة سرقت 240 ألف دينار أثناء الإفطار في رمضان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 يونيو 2020, 03:02 مساء
مبالغ نقدية مضبوطة مع العصابة (الإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي)

أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي، اليوم الإثنين، القبض على عصابة تتكون من أربعة أشخاص بتهمة سرقة مبلغ مالي بقيمة 240 ألف دينار ليبي.

وأوضحت الإدارة في بيان أن أفراد العصابة، وهم 3 ليبيين وشخص مصري الجنسية، اتفقوا على اقتحام منزل المجني عليه بعد تأكدهم من خروج صاحب المنزل لتناول وجبة الإفطار عند أحد أقاربه في شهر رمضان. وتمكن أفراد عناصر التحريات بإدارة البحث الجنائي من القبض على كامل أفراد العصابة بعد فترة بسيطة من الجريمة، بعد إجراء كامل التحقيقات اللازمة حول القضية.

اقرأ أيضًا: ضبط تشكيل عصابي سرق منازل النازحين من عين زارة

وكشفت التحقيقات أن أحد الجناة كان مع المجني عليه خلال تناول وجبة الإفطار للتأكد من عدم رجوعه للمنزل قبل انتهاء باقي أفراد العصابة من تنفيذ الجريمة. واعترف الجناة بكامل تفاصيل القضية وسرقة المبلغ المالي، وامتلاكهم أسلحة نارية نوع «خرطوش»، ومسدسًا تركيًّا، وبندقية كلاشينكوف، ليحالوا إلى النيابة العامة .

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أبوظبي تحظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها اعتبارا من غد
عربى
ترامب يصنف حركة «أنتيفا» كـ«منظمة إرهابية» بعد اتهامها بقيادة مظاهرات مينيسوتا
دولى
باشاغا: هناك مؤسسات داخل الدولة تقف أمام تطلعات وطموحات وزارة الداخلية
ليبيا
روسيا تصف رد فعل ترامب على مهمة إطلاق رحلة أميركية للفضاء بـ«الهستيريا»
دولى
«المركزي» بنغازي يصدر ردا تفصيليا على الخارجية الأميركية بشأن شحنة العملات ...
ليبيا
إصابات «كورونا» تتجاوز 6 ملايين حالة في العالم: الوباء يجتاح البرازيل وأوروبا ...
دولى
ترامب يرجئ قمة مجموعة السبع ويسعى لتوسيع قائمة الدول المدعوة
دولى
(فيديو) البنتاغون يرفع درجة التأهب استعدادا لنشر قوات الجيش الأميركي في ...
دولى
44 نائبا يعلنون مبادرة من 4 نقاط لوقف القتال وترسيخ السلم الأهلي
ليبيا
روسيا ترفض الاتهامات الأميركية بشأن إصدار عملات «مزيفة» لصالح ليبيا
ليبيا
مؤسسة النفط تتهم «ميليشيا مسلحة» بمنع فرق الصيانة من ممارسة أعمالها
ليبيا
مفاجأة.. إيطاليا تدرس إعادة الجماهير لمدرجات كرة القدم
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: مرضى السرطان أكثر عرضة للوفاة بـ«كورونا»