«داخلية الوفاق» تبحث تشكيل غرفة خاصة وقوة مشتركة لدعم مصلحة أمن المرافق

اجتماع المسؤولين الأمنيين بمقر مصلحة أمن المرافق والمنشآت. (وزارة الداخلية)

عقد مسؤولون أمنيون بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعا لبحث تشكيل غرفة خاصة وقوة أمنية مشتركة من الأجهزة التابعة للوزارة، لدعم مصلحة أمن المرافق بناء على تعليمات المفوض بالوزارة فتحي باشاغا، حسب ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وشارك في الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان مصلحة أمن المرافق والمنشآت في العاصمة طرابلس، كل من: رئيس مصلحة أمن المرافق والمنشآت، العميد منير بالأعمى، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي، العميد محمد فتح الله، ومدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، العميد فيصل بن كافو، ورئيس قوة العمليات الخاصة، العميد وجدي الشريف، ومدير أمن طرابلس، العميد دكتور أسامة عويدان، ورئيس قسم المعلومات بمكتب المعلومات والمتابعة بوزارة الداخلية، والعقيد أحمد هامان.

وقالت وزارة الداخلية إن الاجتماع جرى خلاله «وضع آلية أمنية بين مكونات وزارة الداخلية المكلفة بتشكيل قوة لدعم مصلحة أمن المرافق والمنشآت وتشكيل غرفة أمنية خاصة بهذا الشأن».

وأوضحت أن الاجتماع «يأتي كخطوة أولى للتنسيق والتعاون بين أجهزة ومكونات وزارة الداخلية لترسيخ الأمن والاستقرار والمجاهرة به في العاصمة طرابلس وباقي مدن ليبيا».