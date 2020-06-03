مدير «مكافحة الأمراض» فرع سبها يوجه رسالة لمرضى الدرن ونقص المناعة المكتسبة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 يونيو 2020, 01:56 مساء
مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها عبدالحميد الفاخري، 3 يونيو 2020، (صفحة المركز على فيسبوك)

وجه مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها عبدالحميد الفاخري رسالة إلى مرضى الدرن ونقص المناعة المكتسبة والتهاب الكبد الوبائي، الذين يتعاملون مع الفرع، والبالغ عددهم ألفين و18 حالة.

وقال الفاخري إنه من الممكن لهم التردد على الفرع عبر البوابة الرئيسية لتسلم أدويتهم بنظام معين، دون احتكاك أو مخالطة مع شخص يحتمل أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال أيام عمل الفرع من 9 صباحا إلى 2 ظهرا، حسب تصريحات في مقطع فيديو منشور على حساب مركز مكافحة الأمراض بموقع فيسبوك، اليوم الأربعاء.

وأعلن مركز مكافحة الأمراض، في بيان أمس الثلاثاء، اكتشاف 10 إصابات جديدة بـ«كورونا» في سبها التي سجلت خلال الأيام الأخيرة معدلات مرتفعة بالإصابة بالفيروس.

وأهاب المركز المواطنين المقيمين في سبها إلى «ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة، التي تشمل حظر التجول والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية».

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