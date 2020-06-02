«مكافحة الأمراض»: 12 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا».. ويطالب مواطني سبها بعدم الخروج منها

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 يونيو 2020, 12:54 صباحا
مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل «تطور وبائي جديد بإحصاء 12 حالة موجبة لفيروس كورونا المستجد».

وأوضح المركز أن تفصيل الحالات الجديدة كالتالي: 9 حالات موجبة تعود لمخالطين بمدينة سبها، وحالة واحدة موجبة جديدة بالمدينة نفسها، وحالتين موجبتين من المخالطين بالشاطئ، وفق بيان نشرته صفحة المركز على موقع «فيسبوك» منذ قليل.

وأهاب بيان المركز بالمواطنين المقيمين في سبها «ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة والتي تشمل حظر التجول والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية».

نداء لمواطني سبها
كما طالب المركز مواطني سبها بـ«عدم مغادرة المدينة حتى يتم حصر المخالطين واستقرار الوضع الوبائي»، داعيا المواطنين إلى الاتصال على رقم الطوارئ المجاني للمركز 195 لأي استفسار أو عند الشعور بأعراض اشتباه لفيروس كورونا والحاجة للمساعدة.

وأشار البيان إلى أن فرق الرصد والتقصي الوبائي وكذلك فرق الاستجابة السريعة التابعة المركز الوطني لمكافحة الأمراض «تبذل قصارى جهدها لتتبع المخالطين للحالات وحصرها وأخذ العينات اللازمة للكشف عن فيروس كورونا المستجد وإحالتها إلى المختبر الطبي لفرع المركز بسبها».

ولفت المركز إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في ليبيا بلغ حتى الآن: 168، مقابل 111 حالات نشطة، و52 متعافيا، و5 وفيات.

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